Lookman-Napoli, Cdm: "Resta nel mirino, ma ora c'è un problema"

Ademola Lookman, anni 27, è uno dei grandi obiettivi di mercato del Napoli. Un giocatore esploso a Bergamo a suon di gol e assist. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola scrive che il giocatore è ancora nel mirino del club azzurro anche se ora c'è un ostacolo: il cambio in panchina. Con Gasperini, infatti, il rapporto non era al top. Vedremo cosa accadrà col nuovo allenatore che dovrebbe essere Juric. Di sicuro, Lookman continua a piacere.

"Nel lotto delle idee sulle corsie del tridente d’attacco ci sono anche Chiesa, Zaccagni, Paixao del Feyenoord e Noa Lang del Psv Eindhoven mentre non è mai stata abbandonata del tutto l’opzione Lookman che diventa più complicata dopo che Gasperini ha salutato l’Atalanta per approdare sulla panchina della Roma", si legge.