Retroscena Frattesi: con la permanenza di Inzaghi era fatto uno scambio col Napoli

C'è un retroscena relativo a Jack Raspadori, attaccante del Napoli ora impegnato in Nazionale con Spalletti per le gare valide per le qualificazioni Mondiali. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, esperto di mercato, sul suo canale Youtube, "se Inzaghi fosse rimasto all’Inter, l’idea era di prendere Raspadori in un’operazione riguardante anche Frattesi, obiettivo numero uno del Napoli al di là di De Bruyne. Con Chivu cambiano i discorsi".

Dunque ora per Frattesi, che tanto piace a Conte, bisognerà capire quali saranno le idee del nuovo tecnico dei nerazzurri. L'ex Roma è nell'elenco del ds Manna. Piace da tempo e il Napoli ci proverà. Vedremo se la trattativa andrà in porto. A proprosito di Kdb, il Napoli attende la fine dei suoi impegni col Belgio per visite, firma e annuncio.