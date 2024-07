Cheddira sta stupendo Conte: si fa strada un'ipotesi per il futuro

vedi letture

Un gol e due assist in amichevole per il nuovo che avanza, ovvero Walid Cheddira, l'attaccante di scorta che può diventare la sorpresa delle prossime settimane.

Come scrive il Corriere dello Sport, il bomber marocchino sfrutterà questo mese e l'altro ritiro, quello di Castel di Sangro, per convincere Conte, al momento piacevolmente colpito dal suo atteggiamento, dalla sua disponibilità in allenamento e dalle sue qualità. Si fa strada l'ipotesi della permanenza, ma è ancora presto per trarre conclusioni, il mercato è infinito e la prossima stagione è troppo lontana per azzardare previsioni. Di sicuro il primo impatto con il Napoli è stato molto positivo.