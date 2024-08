Chelsea, nessun numero di maglia assegnato a Lukaku! Gli esclusi da Maresca

Clamorosa ultim'ora proveniente dal Chelsea, che esordirà in campionato alle 17.30 contro il Manchester City. Il club londinese ha comunicato sul proprio sito la numerazione per la nuova stagione non assegnando il numero di maglia ad alcuni giocatori, tra cui Romelu Lukaku.

Il giornalista inglese Ben Jacobs, ben informato sui movimenti di mercato dei club di Premier, scrive a riguardo su X: "Conor Gallagher, Romelu Lukaku e Armando Broja non sono elencati come parte della squadra del Chelsea. Al trio non è ancora stato assegnato un numero di squadra, da qui la loro omissione. Il 19 di Broja è andato a Neto. Il 23 di Gallagher rimane vacante per ora mentre aspetta l'Atletico Madrid".

Conor Gallagher, Romelu Lukaku and Armando Broja not listed as part of Chelsea’s squad. Trio haven’t yet been allocated squad numbers hence their omission. Broja’s 19 has gone to Neto. Gallagher’s 23 remains vacant for now as he waits on Atletico Madrid. pic.twitter.com/iD7k1b3QnQ