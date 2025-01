Ci siamo per Zerbin al Venezia: cifre definitive e formula dell'operazione

vedi letture

Il Napoli è molto attivo sul mercato, sia in entrata che in uscita, dove ci sono alcuni esuberi da piazzare. Altra operazione in via di definizione è la cessione di Alessio Zerbin al Venezia in prestito con diritto di riscatto che in caso di salvezza diventa obbligo, fissato a 3-4 milioni di euro.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).