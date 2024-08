Clamoroso Roma, mette alla porta Dybala! Sky: "Ok all'Al Qadsiah per trattare"

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Carlos Novel, l'agente del giocatore, sta incontrando a Roma gli emissari dell'Al Qadsiah, che da inizio agosto è interessato alla Joya. I giallorossi hanno autorizzato il giocatore a trattare. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio, raccontando che il giocatore aveva respinto una ricca offerta da 20 milioni di euro più bonus, perché convinto a rimanere a Roma, ma ora si sarebbe reso conto di non essere più al centro del progetto e starebbe valutando una nuova offerta da parte del club arabo.

Bisognerà vedere se Dybala accetterà il nuovo rilancio, oppure rifiuterà anche questa offerta per cercare di conquistarsi il posto. Rimane attiva la finestra di poter cercare un'altra sistemazione, magari in Premier League, prima del 30 agosto. Non ci sono state, però, offerte vere e proprie, se non un abboccamento iniziale a giugno con il Chelsea di Enzo Maresca. La Roma intanto ha autorizzato a trattare, segnale di come il giocatore non sia più incedibile. Il suo contratto - si legge - si rinnoverebbe a 7 milioni di euro se dovesse giocare 14 partite nella prossima stagione.