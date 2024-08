Clamoroso Romano: "Osimhen non ha ancora accettato l'Al-Ahli! Sta parlando col Chelsea"

Victor Osimhen non ha ancora accettato l'Al-Ahli. Il bomber nigeriano riflette e intanto ancora parla col Chelsea per restare in Europa. Nel frattempo, l'Al Ahli ha raggiunto un accordo con Toney e il Brentford. Ecco l'ultimo aggiornamento social di Fabrizio Romano:

🚨 Victor Osimhen has still NOT given the green light to Al Ahli on terms despite club-to-club agreement.



Osimhen, still talking to Chelsea while #CFC delegation in Napoli trying to find a way until the end.



↪️🇸🇦 Meanwhile, Al Ahli have agreed deal with Toney and Brentford. pic.twitter.com/PDLuWz5Bwv