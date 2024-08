Ultim'ora Clamoroso Sky: il Chelsea ha offerto solo 4mln all'anno ad Osimhen

Ha del clamoroso quanto sta accadendo per la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano sembra possa restare al Napoli dopo trattativa saltata con l'Arabia e soprattutto dopo le offerte a ribasso del Chelsea, che stando a quanto rivelato dal giornalista Sky Gianluca Di Marzio, sarebbero inferiori a metà dell'ingaggio che Osimhen guadagna ad oggi. Queste le sue parole a Sky Sport:

"Osimhen spinge per il Chelsea, sì, ma non a 4 milioni all'anno. Cioè il Chelsea gli ha fatto un'offerta ieri che era di 4, più dei bonus legati alle presenze e alla qualificazione in Champions. E ma se il Chelsea non dovesse andare in Champions e lui non dovesse fare un tot numero di presenze, chiaramente Osimhen non vorrebbe mai guadagnare 4 milioni che erano quelli che prendeva prima del rinnovo del Napoli, oggi ne prende 11. Quindi anche l'offerta del Chelsea fino a poche ore fa era assolutamente lontana dalle aspettative e dal guadagno che lui ha ad oggi. Lui guadagna 11 milioni netti e comunque il contratto il Napoli gliel'ha rinnovato l'anno scorso".