La Juve non molla Osimhen! Sky: nuovo tentativo, ma il budget è inferiore alla clausola

La Juventus prepara un restyling offensivo di primo livello in vista della prossima stagione. I bianconeri, infatti, non si accontenteranno di un solo rinforzo nel reparto avanzato, soprattutto in caso di cessione di Dusan Vlahovic. Anzi, se partirà quest'ultimo i rinforzi saranno due: uno potrebbe essere Randal Kolo Muani. E l'altro?

Secondo quanto riferito da Sky Sport, in cima ai desideri bianconeri c’è ancora Victor Osimhen. L’attaccante del Napoli resta un pallino della dirigenza anche senza Cristiano Giuntoli. La Juve lo monitora e vorrebbe provarci concretamente, ma al momento il tetto massimo previsto per una punta è di circa 50 milioni di euro, una cifra inferiore rispetto alla valutazione fatta dal Napoli per il nigeriano.