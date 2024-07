Colpo Marsiglia: dal Tottenham arriva Hojbjerg! Piaceva anche al Napoli

Colpo a centrocampo per l'Olympique Marsiglia, che si assicura un calciatore accostato anche al Napoli e che sicuramente piaceva parecchio ad Antonio Conte dopo averlo allenato al Tottenham: Pierre-Emile Hojbjerg si trasferisce in Francia. Ad annunciarlo è Fabrizio Romano sui social:

"Here we go! L'Olympique Marsiglia ha chiuso l'affare per Pierre-Emile Højbjerg Documenti da firmare per il centrocampista danese che si unisce dagli Spurs per un totale di 13/14 milioni di euro. Højbjerg ha accettato dopo aver parlato con Roberto de Zerbi, mentre Longoria e Benatia ci stavano lavorando in segreto.Anche il Tottenham approva l'accordo poiché Højbjerg ha confermato che non avrebbe firmato un nuovo contratto".