Comuzzo ad un passo, Cds: "Potrebbe già partecipare a Roma-Napoli"

Sprint del Napoli che vuole chiudere subito per Pietro Comuzzo della Fiorentina. Lo conferma anche il Corriere dello Sport oggi in edicola: "La volontà, insomma, è chiudere al più presto: non che ci siano chissà quali margini, considerando che il gong del mercato scatterà alla mezzanotte di lunedì, ma non è escluso che il gagliardo giovanotto che ha dominato e sbalordito nella prima parte della stagione della Fiorentina, possa partecipare già domenica alla trasferta di Roma".

