Concorrenza per Amrabat: l'Atletico Madrid piomba sul giocatore, ma solo in prestito

vedi letture

Visto l'infortunio imprevisto occorso a Matt O'Riley, il Brighton potrebbe togliere dal mercato Billy Gilmour, per il quale il Napoli aveva già un accordo. Per questo il club azzurro sta pensando di tornare su Sofyan Amrabat, in uscita dalla Fiorentina. Ma aumenta la concorrenza per il marocchin, come riporta Fabrizio Romano:

"L'Atlético Madrid continua a cercare un nuovo centrocampista e Sofyan Amrabat è una delle opzioni preferite. Diego Simeone spinge per l'Amrabat. Affare non facile visto che il Fenerbahçe offre un prestito con obbligo di riscatto come vuole la Fiorentina, mentre l'Atléti offre solo il prestito":