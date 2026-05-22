Conte ai saluti, Romani: "L'ufficialità domenica e non ci saranno penali"

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La separazione tra Antonio Conte e il Napoli sarebbe ormai imminente. Secondo quanto riferito su X da Fabrizio Romano, l’allenatore annuncerà ufficialmente la propria uscita dal club nel corso del fine settimana, dopo l'Udinese, con la risoluzione del contratto attualmente in essere. Una decisione maturata nelle ultime settimane e che chiuderebbe anticipatamente il rapporto tra il tecnico e la società partenopea, aprendo così una nuova fase sia per la guida tecnica sia per la programmazione sportiva del Napoli.

Conte via, ma nessuna penale e chiusura consensuale

Un elemento centrale della vicenda riguarda le condizioni dell’addio: non sarebbe prevista alcuna penale di uscita, come emerso nelle indiscrezioni circolate nei giorni precedenti. La separazione dovrebbe quindi avvenire in maniera consensuale, senza costi aggiuntivi per il club. Restano ora da definire soltanto gli ultimi passaggi formali prima dell’annuncio ufficiale, che sancirà la fine dell’esperienza di Conte a Napoli e l’apertura di un nuovo capitolo per entrambe le parti, con la società già al lavoro per individuare il successore in panchina e impostare il futuro del progetto tecnico.