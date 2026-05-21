Calciomercato Napoli, il Galatasaray non riscatterà Lang: l’obiettivo è Atta

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Il Galatasaray non eserciterà il diritto di riscatto per Noa Lang, ma continua a guardare con attenzione al mercato italiano per rinforzare la rosa del futuro.

Il Galatasaray non eserciterà il diritto di riscatto per Noa Lang, ma continua a guardare con attenzione al mercato italiano per rinforzare la rosa del futuro. Secondo quanto riportato dal Messaggero Veneto, il club turco avrebbe messo nel mirino Arthur Atta dell’Udinese, un profilo giovane e già capace di mostrare qualità interessanti nel corso della stagione. I Pozzo, però, partono da una valutazione superiore ai 30 milioni di euro, la stessa cifra che era stata concordata con il Napoli per l’eventuale cessione dell’ex PSV e che ora potrebbe essere reindirizzata proprio sul centrocampista francese.

L’idea del Galatasaray e il nodo ingaggio

Per provare a convincere l’Udinese, il Galatasaray starebbe valutando l’inserimento nell’operazione di Victor Nelsson, destinato a non essere confermato dall’Hellas Verona in Serie B. Tuttavia, l’operazione presenta diverse criticità: il difensore percepisce infatti 1,1 milioni di euro netti a stagione, più 275 mila euro di bonus fino al 2028, una cifra ritenuta troppo pesante per i friulani. Inoltre, il club turco dovrà fare i conti anche con la volontà del giocatore, che sarebbe corteggiato dal Samsunspor, pronto a garantirgli un ingaggio simile.