Ultim'ora Occhio a Italiano, Schira: "E' un vecchio pallino di ADL e già aveva sfiorato Napoli"

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"Occhio a un ritorno di fiamma per Vincenzo Italiano". Lo dice su Youtube il giornalista Nicolò Schira nel suo focus sul valzer panchine che inevitabilmente vede coinvolto anche il Napoli.

"Italiano è un allenatore bravo, è sempre piaciuto a De Laurentiis, ha sfiorato la panchina del Napoli nel 2021, testa a testa con Spalletti poi vinto da Spalletti. Insomma, taliano è un vecchio pallino di De Laurentiis, è un allenatore che ha lavorato bene in questi anni, meritevole di una big, che sta allargando il proprio staff", ha detto il giornalista.