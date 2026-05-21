Italiano-Napoli, dialoghi in corso: pronto contratto biennale con opzione

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Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte, che salvo clamorosi colpi di scena domenica dovrebbe vivere la sua ultima partita sulla panchina azzurra.

Il Napoli si prepara a salutare Antonio Conte, che salvo clamorosi colpi di scena domenica dovrebbe vivere la sua ultima partita sulla panchina azzurra. La società è già al lavoro per individuare il nuovo allenatore e sul taccuino del club restano presenti profili come Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, due nomi che continuano a circolare con insistenza in vista della prossima stagione.

Dialoghi avviati con Vincenzo Italiano

Nelle ultime ore, però, starebbe prendendo quota anche la pista che porta a Vincenzo Italiano. Secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, sarebbero infatti in corso contatti tra il Napoli e l’attuale tecnico del Bologna. Il club azzurro sarebbe pronto a mettere sul tavolo una proposta importante pur di convincere l’allenatore: contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Un segnale chiaro della volontà del Napoli di accelerare i tempi per programmare il futuro dopo l’addio ormai imminente di Conte.