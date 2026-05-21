Calciomercato Napoli, Esposito vice Hojlund? Piace l’attaccante del Cagliari
In attesa di sciogliere le riserve su chi sarà il successore di Antonio Conte, il Napoli si sta già muovendo in vista della prossima stagione, concentrando particolare attenzione sul reparto offensivo. La dirigenza azzurra, infatti, sta valutando diversi profili utili ad aumentare le soluzioni in attacco e tra le varie opzioni seguite, spunta anche il nome di Sebastiano Esposito, attaccante reduce da una stagione positiva al Cagliari.
Esposito tra le idee per rinforzare l’attacco azzurro
Il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando con attenzione diversi profili per il reparto avanzato e, tra questi, quello del classe 2002 rappresenta una pista concreta, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli. L’attaccante italiano viene considerato una possibile soluzione per ampliare le rotazioni offensive del Napoli.
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