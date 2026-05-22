Allegri-Napoli, Schira frena: "Vuole restare al Milan e già si lavora a rinnovi dei giocatori"

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Si era parlato nelle ultime ore di Massimiliano Allegri come possibile soluzione per il Napoli, ma secondo indiscrezioni e secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Youtube, l’allenatore sarebbe intenzionato a proseguire la sua esperienza al Milan. Il tecnico rossonero, infatti, non starebbe prendendo in considerazione un cambio di panchina per la prossima stagione e la sua priorità sarebbe la continuità nel progetto attuale. In questo scenario, le voci che lo accostavano al club partenopeo perderebbero consistenza, mentre prende sempre più corpo l’idea di una permanenza a Milano. Allegri sarebbe inoltre già coinvolto nella pianificazione della prossima annata, mantenendo un ruolo centrale nelle valutazioni tecniche e nelle scelte strategiche della società, con l’obiettivo di consolidare la struttura della squadra e garantire stabilità al progetto sportivo.

Allegri e il Milan: contatti e strategie per il futuro

Allegri avrebbe già avviato colloqui informali con alcuni calciatori in vista della prossima stagione, contribuendo a delineare strategie e obiettivi tecnici. Tra i nomi coinvolti ci sarebbero anche discussioni legate a possibili rinnovi contrattuali, come quello di Pavlovic, oltre a un dialogo costante con Luka Modric, con cui il tecnico avrebbe un rapporto diretto e consolidato.