Conte-Napoli, idee chiare: Kvara e Di Lorenzo intoccabili e due acquisti di peso, i nomi

Antonio Conte e il Napoli hanno idee chiare, a cominciare dal mercato.

TuttoNapoli.net

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Antonio Conte e il Napoli hanno idee chiare, a cominciare dal mercato. Scrive così la redazione di Sky Sport che fa il punto sulle strategie future: “Kvaratskhelia e Di Lorenzo intoccabili. Due situazioni da gestire con grande attenzione ma che rappresenteranno la base dalla quale ripartire.

La cessione di Osimhen il sacrificio che Conte è pronto ad accettare per ricostruire il Napoli con i milioni della clausola. Una programmazione già avviata con il direttore sportivo Manna e che in entrata prevede due innesti di peso come quelli di Buongiorno dal Torino in difesa e di Lukaku in attacco rientrato al Chelsea dopo la parentesi con la Roma”.