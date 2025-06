Conte vuole Chalobah, ma il Chelsea spara altissimo: valutazione monstre

Trevoh Chalobah è stato convocato per la prima volta nella nazionale maggiore inglese, coronando una stagione di rilancio personale dopo il suo rientro al Chelsea. Il difensore classe 1999, rientrato a gennaio dal prestito al Crystal Palace, ha contribuito alla positiva seconda parte di stagione dei Blues, aiutandoli nella corsa alla Champions League e nella conquista della UEFA Conference League.

Il suo rendimento non è passato inosservato: il Napoli sta monitorando da vicino la sua situazione. Conte, che conosce bene Chalobah dai tempi del Chelsea, lo considera un possibile rinforzo ideale per la difesa partenopea in vista della prossima stagione. Stando a quanto riportato dal The Telegraph, i Blues lo valuterebbero 40 milioni di sterline, circa 47 milioni di euro, e non sarebbe incedibile.