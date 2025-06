Singo può lasciare il Monaco e piace anche al Napoli: fissata la base d’asta

Sembra possa essere l’estate del grande salto per l’ex Torino Wilfried Singo, ormai in forza da due anni al Monaco. Nel principato è arrivato appunto nel 2023 per 10 milioni di euro e, con la maglia biancorossa sul petto, si è sempre distinto. Le ultime due stagioni infatti sono state positive, nonostante di gol e di assist ne siano arrivati pochi (2 reti e 3 assistenza in Ligue 1 tra 2023-24 e 2024-25). Numeri che però non rendono fede alla continuità e alla crescita dell’ivoriano.

Non a caso del resto si stanno muovendo sul classe 2000 varie squadre in giro per l’Europa. In prima fila, secondo quanto riportato da CaughtOffside, ci sarebbe niente meno che l’Atletico Madrid, volenteroso di inserirlo nella lista degli esterni destri. Su di lui però non hanno posato gli occhi solo i colchoneros, ma anche altre squadre di alto profilo.

Stiamo parlando principalmente di Premier League, dove a Londra lo avrebbero inserito nella lista dei desideri Arsenal e Tottenham. In più sarebbe riportato invece dall’Italia anche il Napoli, per quanto più defilato al momento. Ad ogni modo è difficile pensare a delle richieste basse da parte del Monaco, considerato che Singo ha ancora tre anni di contratto. La base d’asta in tal senso dovrebbe essere sui 35 milioni di euro.