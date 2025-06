Rai, Paganini: “Il Napoli segue anche Sancho e Hudson-Odoi, ma le priorità sono due"

Paolo Paganini, giornalista ed esperto di mercato Rai, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: ”Il Napoli segue tanti calciatori, anche Hudson-Odoi e Sancho, probabilmente, ma Conte, in una scala di priorità, dà più importanza a chi conosce già la serie A e per questo privilegerebbe Ndoye e Kean per l'attacco. La punta della Fiorentina sarebbe un potenziale titolare, nelle sue idee, e non una riserva.

Entrambi i calciatori in questione hanno una buona esperienza ed hanno fatto bene in serie A e in Europa: sono i due nomi in pole position per essere acquistati dal Napoli nei rispettivi ruoli del reparto offensivo”.