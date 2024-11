Contini riflette sul suo futuro: già in estate voleva lasciare Napoli per giocare di più

Il terzo portiere del Napoli Nikita Contini riflette sul suo futuro. L’estremo difensore italiano con cittadinanza ucraina, classe 1996, sta valutando la possibilità di cambiare agente. Come riporta su X il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, vista la presenza di Alex Meret ed Elia Caprile, voleva già lasciare il Napoli nella finestra di mercato estiva per giocare di più.

🚨 Excl. - #Napoli’s goalkeeper Nikita #Contini is reflecting on his future and is evaluating the possibility to change agent. He already wanted to leave Napoli in the summer #transfers window to play more