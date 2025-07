Da Bergamo - Assalto degli arabi a Retegui: è Raspadori il primo nome in caso di addio

L'Atalanta rilancia su Raspadori: è lui il primo obiettivo in caso di partenza di Mateo Retegui, tentato dall'Arabia. Questa è la notizia rilanciata dal portale TuttoAtalanta, che spiega come il classe 2000 del Napoli sia in cima alla lista delle preferenze in casa Bergamasca per andare a sostituire, in caso di addio, l'italo-argentino: "In casa Atalanta non si pensa solo alle possibili cessioni, ma anche ai colpi in entrata. Con Mateo Retegui fortemente tentato dall'offerta monstre proveniente dall'Al-Qadsiah, a Zingonia cresce l’attenzione intorno al nome di Giacomo Raspadori.

L’attaccante del Napoli, già seguito e cercato dai nerazzurri in passato, rappresenta oggi la prima scelta assoluta della dirigenza bergamasca per rinforzare il reparto offensivo. Il club nerazzurro è già in fase di valutazione approfondita per capire margini e tempistiche di un’eventuale trattativa, ma la volontà è chiara: l'attaccante del Napoli sarebbe la pedina ideale per non far rimpiangere l'eventuale addio del bomber italo-argentino".