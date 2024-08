Da Cagliari - Gaetano non è più un obiettivo? Si cerca Barak al suo posto

vedi letture

Secondo L'Unione Sarda il Cagliari potrebbe mollare Gianluca Gaetano. Lo riferisce stamattina L'Unione Sarda. La trattativa con il Napoli per il trequartista napoletano, infatti, è sempre più complicata: resta la distanza tra richiesta e offerta, ma come se non bastasse ieri il giocatore è stato reintegrato nel gruppo di Antonio Conte, che adesso potrebbe valutarne la conferma anche per il futuro.

Il ds del Cagliari Bonato, pertanto, potrebbe virare con decisione verso un altro obiettivo gradito, ovvero il ceco della Fiorentina Barak, già vicinissimo ai rossoblù nella scorsa sessione del mercato. Un affare che sarebbe anche meno oneroso rispetto all'operazione Gaetano: i sardi, infatti, potrebero provare a portarlo alla corte di Nicola in prestito e con un diritto di riscatto fissato a circa 5 milioni di euro.