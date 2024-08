Da domani Gaetano può avvicinarsi al Cagliari: le ultime sul futuro

Da domani si tornerà a parlare col Cagliari per la cessione di Gianluca Gaetano, l’indiziato principale a fare posto a Gilmour. Il Napoli apre all’addio ma solo a titolo definitivo e valuta il giocatore 12 milioni. Il Cagliari - che sperava di poter strappare un prestito con obbligo di riscatto - non si avvicina ancora a questa cifra. Serviranno nuovi contatti per l’intesa definitiva. A riportarlo è il Corriere dello Sport.