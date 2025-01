Da Firenze: "Comuzzo-Napoli ricorda sciagurata cessione di Vlahovic alla Juve"

vedi letture

"L’indiscrezione della possibile vendita di Comuzzo al Napoli per 40 milioni scuote, indigna alcuni, convince pochi, ma non lascia alcuno indifferente. Inoltre non può non portare alla memoria di ognuno un’altra vendita sciagurata, quella di Vlahovic alla Juve nel gennaio 2022 per 80 milioni di euro". A scriverlo è Stefano Prizio su Firenzeviola.it.

Nel suo lungo editoriale, il giornalista commenta il pressing del Napoli per il centrale viola: "Intendiamoci, trattare e persino cedere qualunque calciatore in estate, momento deputato a pensare e allestire le squadre, sarebbe del tutto legittimo, anche se in qualche caso piuttosto doloroso, ma quanto meno sarebbe digeribile. Così no: il calciomercato con delitto sportivo ci risulta indigesto, che poi: ma la Fiorentina, club che dall’ultimo bilancio ha fatturato 200 milioni, di proprietà del secondo uomo più ricco della serie A, club che ha sbandierato urbi et orbi la propria aumentata ambizione ha veramente adesso in questo gennaio 2025 necessità di soldi? Quando invece Commisso si era detto disposto ad investire ulteriori risorse nel mercato di riparazione".