Da Firenze: "Italiano ha già comunicato l'addio, ma vuole salutare con un trofeo"

Vincenzo Italiano a fine stagione se ne andrà, lo aveva già deciso e comunicato a Barone, Pradè e Burdisso

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Vincenzo Italiano a fine stagione se ne andrà, lo aveva già deciso e comunicato a Barone, Pradè e Burdisso, scrive il giornalista fiorentino Mario Tenerani nel suo editoriale per Firenzeviola, sito di riferimento dei tifosi viola. Di seguito uno stralcio: "Senza traumi, tutto condiviso, il ciclo è finito. Ne avevano riparlato anche poche ore prima della morte di Joe. Sarà un addio sereno, come nel calcio capita di rado. Le vie si divideranno, ma proprio per questo Italiano darà più del massimo, insieme ai suoi uomini, per portare un trofeo a casa.

Anche se ora è tutto maledettamente più duro. Firenze ha stretto un patto coi viola e la Fiorentina in generale: sostegno assoluto, senza indugi, fino a maggio. Qualsiasi sarà il raccolto finale. Marciare compatti contro ogni ostacolo sarà di grande aiuto. Per la seconda volta in 6 anni la Fiorentina dovrà rialzarsi dopo un lutto, sembra una maledizione. Ma ce la farà anche questa volta. Un abbraccio grandissimo ai familiari di Barone, vicinanza assoluta. Il loro dolore ha commosso tutti".