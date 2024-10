Da Milano - Bonny piace al Napoli, ma il Parma ha le idee chiare sul suo futuro

Dopo il Napoli, altri due club di Serie A stanno monitorando l'attaccante del Parma Ange-Yoan Bonny. Uno scout del Milan era a Como sabato scorso per monitorarlo e la Juventus osserverà di nuovo il francese nelle prossime settimane. A scriverlo è l'esperto di mercato Nicolò Schira.

Per quanto riguarda il Napoli, invece, è dall'estate che c'è l'interesse ed è stato apprezzato proprio nel match del 31 agosto scorso al Maradona, vinto dagli azzurri per 2-1. Il Parma ha piani chiari: non vogliono venderlo a gennaio, quindi se ne parlerà la prossima estate.