Da Milano - Brescianini-Napoli, trattativa in corso: Manna lo voleva già a gennaio alla Juve

Il Napoli sembra orientato a puntare su Marco Brescianini del Frosinone per rinforzare il centrocampo. Il classe 2000 potrebbe sostituire un centrocampista in uscita, con Gaetano o Cajuste che potrebbero lasciare l'azzurro.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, riferisce su X le ultime sulla trattativa svelando un retroscena: "Trattative in corso per Marco Brescianini al Napoli dal Frosinone. Pronto un contratto fino al 2029. Dietro le quinte: il direttore sportivo Manna lo voleva già lo scorso gennaio, quando lavorava alla Juventus".

Talks in progress for Marco #Brescianini to #Napoli from #Frosinone. Ready a contract until 2029. Behind The Scenes: the sports director #Manna already wanted him last January, when he worked for Juventus. #transfers https://t.co/WGLdW8TQ3R