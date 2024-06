Da Milano - Buongiorno, distanza di 10mln tra Napoli e Torino: possibile un nuovo assalto

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Hermoso? Le commissioni sono sempre alte, se il Napoli farà uno sforzo lo farà per Buongiorno. Hermoso non vuole andare in Arabia, piace molto all’Aston Villa, ha parlato un mese fa con Juve ed Inter. Se le commissioni saranno fattibili allora Hermoso sarà un bell’affare.

Però pare che Conte e Manna vogliano fare una follia per Buongiorno. Il Torino chiede 45 milioni per Buongiorno, il Napoli è arrivato a 35 e credo bisogna superare i 40 per accontentare il Toro. Il Torino non ha fretta, se Buongiorno fa un grande europeo ne chiederebbe 50 di milioni. Il Napoli non vorrebbe che i tempi si dilatassero e mi aspetto un nuovo assalto nei prossimi giorni”.