Da Milano - Conte ha fatto il nome di Guirassy alla dirigenza: per l'estate c'è una clausola

vedi letture

La scorsa estate il Napoli era alla ricerca di un attaccante e, nell'attesa di accogliere Romelu Lukaku, Antonio Conte pensò anche a Serhou Guirassy, attualmente in forza al Borussia Dortmund. Un centravanti che resta nei pensieri del tecnico salentino. A scriverlo è il portale Calciomercato.it: "Antonio Conte aveva fatto espressamente il nome di Guirassy ai dirigenti del Napoli, a prescindere dall’acquisto poi di Lukaku. La stima del tecnico salentino rimane intatta, come quella del Milan, al quale continua a piacere nonostante l’arrivo di Santi Gimenez a gennaio.

E poi c’è la Juventus, che probabilmente dovrà rifare tutto l’attacco visto che sta cercando acquirenti per Vlahovic, non dovrebbe riscattare Kolo Muani dal Psg e non ha mai potuto contare su Milik causa infortuni. La clausola di rescissione è fissata a 70 milioni di euro, ma i problemi finanziari che hanno colpito il Borussia Dortmund (attualmente ottavo in campionato e quindi a forte rischio di non partecipare alla prossima Champions) potrebbero spingere i tedeschi a rivedere la valutazione al ribasso. Il vero problema è rappresentato dalla concorrenza: ad oggi i club della Premier inglese sono favoriti nella corsa a Guirassy, con il Chelsea in testa".