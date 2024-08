Da Milano - Genoa su Simeone, il Napoli dice no al prestito: la cifra richiesta

Il Genoa ha formalizzato la cessione di Mateo Retegui all'Atalanta e ora si è messo a caccia del nuovo centravanti. Dopo il trasferimento di Alessandro Zanoli in maglia rossoblu, un'altra operazione potrebbe avvenire sull'asse Genoa-Napoli: al Grifone piace l'attaccante azzurro Giovanni Simeone.

Infatti stando a quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il Genoa ha mostrato interesse per il Cholito. Il Napoli però dal canto suo fa delle richieste ben precise: valuterà solo la cessione a titolo definitivo, la cifra fissata dagli azzurri per il cartellino dell'attaccante argentino è di 15 milioni di euro.

