Da Milano - Gilmour si avvicina al Napoli: accordo raggiunto col calciatore fino al 2029"

"Billy Gimour si avvicina al Napoli in arrivo dal Brighton". Questo l'aggiornamento sulla trattativa per il centrocampista che arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che su X scrive: "Accordo di massima raggiunto con il centrocampista per un contratto fino al 2029".

