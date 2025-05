Caprile, il Cagliari può riscattarlo dal Napoli e cederlo a un'altra italiana

Che al Torino piaccia Elia Caprile ormai è una cosa appurata, che il portiere si trasferisca in Piemonte è ancora da capire. L'estremo difensore, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere riscattato dal Cagliari, che sta pensando sempre di più a riscattarlo per 8 milioni di euro. Qualora dovesse tornare a Napoli, i granata non avrebbero contropartite tecniche da proporre per abbassare il prezzo, ma se restasse in Sardegna ecco che un nome sarebbe quello di Antonio Sanabria, che è sempre più fuori dal progetto di Paolo Vanoli.

