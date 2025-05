Gazzetta - Conte, la conferma non è scontata: i motivi del possibile addio

vedi letture

Prima lo scudetto, poi il futuro. Con l'addio che sembra vicino per Antonio Conte, nonostante un contratto firmato l'estate scorsa con scadenza 2027. Ne parla anche La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Ora il faccia a faccia con De Laurentiis è sempre più vicino. E i segnali, almeno gli ultimi, non sembrano andare verso una conferma scontata. Anzi.

Antonio è stanco, per sua stessa ammissione. Perché quando lavora, si dedica anima e corpo a ciò che fa, che non è mai accontentarsi, ma puntare al massimo. E lo scudetto a Napoli potrebbe essere già qualcosa di troppo grande e irripetibile. Chiudere da vincente, ricambiando con gli interessi quell’amore con cui è stato accolto e per cui si è sentito per diversi mesi in debito verso i napoletani. Una cosa è sicura: De Laurentiis farà investimenti importanti per mantenere il Napoli in alto".