Da Milano - Meret verso la permanenza: trattativa per il rinnovo fino al 2027

Il futuro di Alex Meret è ancora da scrivere. Il Napoli ha fatto scattare il rinnovo automatico per un'altra stagione, ovvero fino al 30 giugno 2025. Il portiere friulano è un profilo molto gradito ad Antonio Conte ma dovrà esserci intesa sul rinnovo e sul nuovo contratto.

In tal senso, secondo quanto riferito su X dal giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli ha aperto la trattativa per il prolungamento del contratto dell’estremo difensore fino al 2027.

