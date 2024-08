Da Milano - Natan al Betis: ecco le cifre dell'affare in chiusura

L'esperto di mercato Nicolò Schira, via X, ha sviscerato la formula dell'imminente accordo tra Napoli e club spagnolo per il difensore brasiliano

Natan al Betis Siviglia: ecco le cifre. L'esperto di mercato Nicolò Schira, via X, ha sviscerato la formula dell'imminente accordo tra Napoli e club spagnolo per il difensore brasiliano: "Il Betis pagherà al Napoli 1 milione di euro per il prestito di Natan con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Contratto fino al 2029 (1+4) per il difensore".