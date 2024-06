Da Milano - Offerta allettante dall'Arabia, ma Lukaku temporeggia: il motivo

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “C’è grande stima tra Conte e Di Lorenzo, ma la decisione che ha preso il capitano è a prescindere. Bisognerà sedersi dopo l’Europeo e capire qual è la situazione migliore per tutti, non è bello trattenere calciatori contro voglia. La decisione di Di Lorenzo è di chiudere il suo ciclo a Napoli e di intraprendere una nuova avventura, questa cosa l’ha spiegata anche recentemente il suo agente a Manna e Conte.

Di Lorenzo non ha cambiato idea in questi giorni, ma ci sta che Conte voglia provare a convincere sia lui che Kvaratskhelia a restare. Lukaku aspetta il Napoli, ha chiuso la possibilità di andare subito in Arabia, sta temporeggiando perché l’offerta è allettante ed il Chelsea sarebbe favorevole perché incasserebbe una cifra importante. Il richiamo della Serie A e del suo mentore, Antonio Conte, è troppo forte però”.