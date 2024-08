Da Milano - Tentativo dell'Aston Villa per Lukaku, ma il belga aspetta il Napoli: ha un accordo

L'Aston Villa ci ha provato negli ultimi giorni per Romelu Lukaku, ma il centravanti belga è in parola con Antonio Conte e aspetta la cessione di Victor Osimhen avendo già un accordo col Napoli. Lo riferisce sui social il giornalista Nicolò Schira.

L'esperto di mercato scrive su X: "L'Aston Villa si è avvicinato a Romelu Lukaku negli ultimi giorni, ma l'attaccante di Chelsea vuole unirsi al Napoli. Big Rom e Napoli hanno già concordato i termini personali per un contratto fino al 2027 (6,5 milioni/anno + bonus), come rivelato 3 settimane fa. Stanno aspettando la chiusura della vendita di Osimhen ...".

