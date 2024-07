Da Milano - Tutto confermato: Folorunsho pronto al rinnovo fino al 2029

Rinnovo pronto per Michael Folorunsho fino al 2029 con il Napoli. A confermare le voci dell'accordo è l'esperto di mercato Nicolò Schira, che scrive su X: "Affare fatto e confermato! Nelle prossime ore Michael Folorunsho firmerà il prolungamento di contratto con il Napoli fino al 2029. Pratiche già completate".

