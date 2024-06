Da Milano - Zanoli sempre più vicino al Genoa: la formula del trasferimento

Alessandro Zanoli sembra destinato a lasciare nuovamente il Napoli in prestito. Le ultime sull'esterno destro le riferisce su X, il giornalista ed esperto di mercato Nicolò Schira: "Alessandro Zanoli si avvicina sempre più al Genoa da Napoli in prestito con diritto di riscatto".

