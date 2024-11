Da Torino: assalto a Simeone! E' il primo obiettivo per gennaio: cifre e formula dell'affare

Il principale candidato alla sostituzione di Duvan Zapata resta Giovanni Simeone. Lo scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport, raccontando che il direttore Vagnati ha già avuto contatti con l'entourage dell'attaccante e con il club partenopeo che ha ribadito la richiesta economica di 15mln di euro, una cifra a momento non trattabile.

Trattabile invece al momento è la formula, anche se De Laurentiis ad oggi non ha aperto ad un prestito con diritto di riscatto che il Torino preferirebbe e la soluzione sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto che darebbe al Napoli la certezza di incassare la cifra in estate. In ogni caso, l'ultima parola è di Antonio Conte ma il Torino ha necessità di assicurarsi il sostituto di Duvan nei primi giorni di gennaio.