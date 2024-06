Da Torino: “Buongiorno ha detto sì al Napoli, c'era anche l'Inter ma non ha liquidità"

vedi letture

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Marco Bonetto, giornalista di Tuttosport, ha rilasciato un'intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Buongiorno-Napoli? Cairo alza il prezzo perchè ufficialmente Buongiorno non è in vendita, ma in realtà lo è. Cairo sta provando a fare una buona plusvalenza, Buongiorno vuol compiere un salto di qualità e l'incastro è perfetto affinchè la trattativa vada in porto. Cairo spera che il calciatore possa emergere un'offerta alternativa in modo che De Laurentiis debba corrergli dietro.

Il calciatore ha dato una sua disponibilità al Napoli, a Conte, ma per lui non esiste solo il Napoli. Il Napoli ora è in pole position per il difensore granata. Dobbiamo capire se ci sarà solo il Napoli in gara. Il calciatore ha parlato con l'Inter già in primavera, ma ora nessuno ha la liquidità di De Laurentiis e poi l'effetto Conte ha fatto il suo lavoro".