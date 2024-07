Da Torino - Il Napoli ha fretta di chiudere Buongiorno: il motivo

vedi letture

"E questo è il grande timore del Napoli, la grande paura di Conte: De Laurentiis e compagnia temono sorpassi a destra a fari spenti".

Il Napoli vuole chiudere l'operazione con il Torino per Alessandro Buongiorno il prima possibile. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport: "Non tanto l’Inter (la prima scelta di Alessandro, sulla carta) o il Milan (entrambi i club non hanno la liquidità necessaria per reggere il confronto con il Napoli), quanto società straniere, con un’attenzione specifica rivolta alla Premier.

Un interesse che promana anche dalle manovre poste in essere dell’agente del centrale. Un’asta conviene a Cairo, ça va sans dire, mentre un club inglese iscritto a una Coppa europea farebbe gola anche a Buongiorno, eccome. E questo è il grande timore del Napoli, la grande paura di Conte: De Laurentiis e compagnia temono sorpassi a destra a fari spenti".