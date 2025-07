L'Inter trema per la clausola di Dumfries, Gazzetta: "Ai nerazzurri piace Ndoye"

Il Barça fa sul serio per Denzel Dumfries: la clausola da 25 milioni scade il 15 luglio, Inter in attesa. Questo è quanto si legge sull'edizione online della Gazzetta dello Sport sull'esterno dell'Inter: "La clausola scade tra 11 giorni, è evidente che dal 16 luglio in poi l’olandese avrebbe un altro prezzo, più vicino al reale valore di mercato del giocatore. In pratica, chi vuole l’olandese ha una chance da sfruttare, ma pure una tempistica da sfruttare. La clausola, per definirne i contorni, è esercitabile solo da club esteri e andrebbe versata in un’unica soluzione.

La rosea parla anche di un interesse di Ndoye: "Certamente ai nerazzurri piace - già dalla scorsa stagione - lo svizzero Ndoye, sul quale però c’è già il Napoli di Conte e del quale il Bologna fa una valutazione altissima, 45 milioni di euro. Troppi, forse, per immaginare un affondo. Meglio pensare che tra 11 giorni Dumfries sarà ancora all’Inter, scaduta la clausola