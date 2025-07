Coli Saco, nuova avventura in Serie B? Primi contatti tra Napoli e Avellino

Mentre il Napoli si prepara a chiudere gli acquisti di Noa Lang e Sam Beukema, il club è attivo anche sul fronte delle uscite. Questa mattina è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Rafa Marín al Villarreal: il difensore spagnolo si è trasferito al Villarreal con la formula del prestito oneroso da 1 milione di euro e diritto di riscatto fissato a 15. Nelle prossime settimane il Napoli sarà chiamato a sfoltire la rosa piazzando altri esuberi.

Tra i profili in uscita c’è anche Coli Saco, centrocampista classe 2002 di proprietà del Napoli, reduce da una stagione in prestito al Bari. Il giovane franco-maliano è finito nel mirino dell’Avellino, con cui - secondo quanto riportato da Sky Sport - sono già stati avviati i primi contatti. Il club irpino valuta seriamente il suo profilo per rinforzare la mediana in vista della nuova stagione in Serie B.