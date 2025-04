Da Torino: "Il Napoli vuole Hojlund! Sfida alla Juve per il gioiello United"

Il Napoli sfida la Juventus sul mercato. Occhi su Rasmus Hojlund del Manchester United. L'ex centravanti dell'Atalanta piace al club bianconero ma anche alla società azzurra e a diversi club inglesi. Concorrenza notevole, dunque, per il bomber danese, che allo United non è mai riuscito a emergere come nelle premesse e dopo l'anno positivo a Bergamo.

Secondo Tuttosport la Juve sogna Osimhen, pensa a Lookman ma mette nel mirino anche Hojlund, però il Napoli c'è e lo monitora. Anche perché proprio Osi piace anche allo United. Il quotidiano fa anche il nome di Lucca che, però, in questo momento, è soprattutto nei pensieri del Milan.