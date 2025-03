Da Torino: "Juve, il sogno in attacco è Osimhen: trattativa con ADL?"

La Juventus sogna Victor Osimhen per l'attacco. Ne parla il quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Focus sulla possibile rifondazione per i bianconeri in vista della prossima stagione a partire dalla panchina. Per il futuro non è da escludere una rivoluzione sul fronte allenatore, che porti magari a Gian Piero Gasperini.

Per l’attacco, dove partirà sicuramente Vlahovic - a proposito, e se ci pensasse il Napoli? - e la permanenza di Kolo Muani è da costruire, i nomi sono due: Jonathan David e Victor Osimhen. Il primo è in scadenza di contratto e saluterà il Lille a zero: concorrenza altissima, ma i rapporti con l’entourage sono buoni. Ottimi quelli di Giuntoli con il nigeriano, per il quale però bisognerebbe sedersi al tavolo con il Napoli di De Laurentiis: la clausola da 75 milioni vale solo per l'estero.