E se il prossimo attaccante del Napoli arrivasse dalla Juventus?

Napoli è stata una grande seconda vita calcistica quasi per tutti i calciatori e potrebbe essere così anche per il costoso Dusan Vlahovic

Questa mattina la Gazzetta Dello Sport apre la prima pagina con la frase: "Juve quanto hai perso" riferito agli investimenti che ad oggi non hanno portato i frutti sperati alla squadra, anzi il valore di molti giocatori si è dimezzato o poco meno. Uno dei calciatori presi in esame è l'attaccante serbo Dusan Vlahovic n una delle stagioni peggiori da quando veste la maglia della Juventus. I bianconeri su di lui hanno investito 80 milioni di euro nel Gennaio del 2022, una cifra secondo il sito Calcio e Finanza dimezzata di oltre 20 milioni di euro, ma il vero peso massimo sul contratto del bomber si trova alla sezione stipendio con 12 milioni annui percepiti.

A patto di clamorosi ribaltoni l'attaccante lascerà la Juventus a fine stagione e tutte le squadre alla ricerca di una punta cercano di capire se possono rientrare comunque in un investimento così importante. Ad oggi il Napoli conta sulle prestazione di Romelu Lukaku - e di un super Raspadori - con anche l'assillo di uno stipendio da 6 milioni di euro, ma la suggestione Vlahovic rimbalza in maniera importante visto il portafoglio a disposizione degli azzurri la prossima estate con anche la cessione in canna di Victor Osimhen grazie alla clausola rescissoria di 75 milioni.

Sappiamo anche quanto il patron azzurro sia attento ad ogni investimento, ma come ha spesso ribadito il direttore sportivo Giovanni Manna nelle sue ultime interviste: "Il Napoli è attento ad ogni opportunità" e se in estate si dovesse presentare l'occasione nei parametri azzurri di portare il serbo alla corte di mister Conte sarebbe una sorta di Higuain bis per puntare davvero in alto per il Napoli che verrà oltre che ad una grande occasione per Vlahovic di rilanciare la sua carriera.